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Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ'ı kabul etti

Referandum öncesi milliyetçi oylara gözünü diken Kemal Kılıçdaroğlu, MHP'den ihraç edilen Ümit Özdağ ile bir araya geldi.

27.01.2017 - 08:59
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Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ'ı kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını bekleyen anayasa değişikliğiyle ilgili çalışmalarına devam ediyor.

HEDEF MİLLİYETÇİ TABAN

Referandum kampanyası sırasında; HDP'den uzak duracaklarını ve milliyetçi tabana yöneleceklerini belirleyen CHP Lideri, MHP'den ihraç edilen Ümit Özdağ'ı kabul etti. İkili arasındaki görüşmeyi Yeniçağ yazarı Ahmet Takan yazdı.

"KANITLARI PAYLAŞTIM"

Takan'ın yazısına göre; 40 dakika süren görüşmeye ilişkin Ümit Özdağ, "Bazı çevrelerin referandum sürecini iç çatışma süreci olarak kurgulamak istediğine dair kanıtları paylaştım." dedi.

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