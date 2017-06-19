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Kılıçdaroğlu uyarı aldı, artık yoldan çıkmayacak

Hükümeti protesto etmek için Ankara'dan İstanbul'a yürüyen ve 90 kilometreyi aşan CHP lideri, artık daha dikkatli davranacak.

19.06.2017 - 16:57
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Kılıçdaroğlu uyarı aldı, artık yoldan çıkmayacak

Yol kenarındaki tepecikte bayrak açanları selamlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yoluna devam etmek isterken kaza geçirmişti.

Kılıçdaroğlu'nun kazayı küçük çiziklerle atlattığı ve yaralarına pansuman uygulandığı öğrenildi.

Bu arada CHP liderinin uyarı aldığı belirliliyor.

Yola inmek isteyen Kılıçdaroğlu kayarak düştü

GÜZERGAH DIŞINA ÇIKMA

Doktorlarından CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın "güzergah dışına çıkmama konusunda" hatırlatmada bulunduğu ifade ediliyor.

Kılıçdaroğlu'nun bu uyarıyı almasının nedeni ise doktorlarının 68 yaşındaki CHP liderinin 400 kilometrelik yürüşünde alabileceği riskleri minimuma indirmek...

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