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Kılıçdaroğlu ve Bahçeli görüşmesi bugün

Kemal Kılıçdaroğlu'nun olumlu yanıt bulan talebinin ardından bugün Devlet Bahçeli ile bir araya gelmesi bekleniyor.

18.01.2017 - 09:13
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Kılıçdaroğlu ve Bahçeli görüşmesi bugün

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Anayasa değişikliği teklifinin 7 gün süren 1. tur görüşmelerinin ardından Kılıçdaroğlu, yakın kurmaylarıyla CHP Genel Merkezi’nde bir araya gelmişti.

Yaklaşık 3 saat süren ve bazı MYK üyeleri ile bazı milletvekillerinin katıldığı toplantıda, bazı kurmayların Kılıçdaroğlu’nun önceki konuşmalarını anımsatarak, Bahçeli’den randevu talep edilebileceği yönünde öneride bulunduğu öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞME TALEP ETTİ

Alınan bilgilere göre Kılıçdaroğlu, Bahçeli ile görüşmeyi bir süredir düşündüğünü belirterek, “Zaten isteyecektim” dedi.

Toplantı devam ederken MHP Genel Merkezi’ne resmi randevu talebi iletildi. MHP kaynakları, Bahçeli'nin bu talebe olumlu yanıt verdiğini belirtti.

BUGÜN GÖRÜŞECEKLER

Talebe olumlu yanıtın gelmesinin ardından bugün saat 12:00'de iki liderin bir araya gelmesi bekleniyor.

Kılıçdaroğlu ve Bahçeli görüşmesi bugün

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