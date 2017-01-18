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Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'den görüşme açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu, Bahçeli ile görüşmesi sonrasında; "Görüşmeye ihtiyacım vardı, kaygılarımı ilettim" diye konuştu.

18.01.2017 - 12:46
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Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'den görüşme açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli anayasa değişikliği teklifi 2. tur görüşmesi öncesinde TBMM'de bir görüşme gerçekleştirdiller.

"KAYGILARIMI PAYLAŞTIM"

Kılıçdaroğlu görüşme sonrası yaptığı açıklamada; "MHP Türk demokrasi tarihinin çok önemli bir partisidir. Bugünlerde benim görüşmeye ihtiyacım vardı. Anayasa değişikliğiyle iligili kaygılarımı paylaştım. Kendisine çok teşekkür ederim" dedi.

Bahçeli ise; "Genel Başkanım gereğini söyledi." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'den görüşme açıklaması VİDEO

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