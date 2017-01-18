CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli anayasa değişikliği teklifi 2. tur görüşmesi öncesinde TBMM'de bir görüşme gerçekleştirdiller.

"KAYGILARIMI PAYLAŞTIM"

Kılıçdaroğlu görüşme sonrası yaptığı açıklamada; "MHP Türk demokrasi tarihinin çok önemli bir partisidir. Bugünlerde benim görüşmeye ihtiyacım vardı. Anayasa değişikliğiyle iligili kaygılarımı paylaştım. Kendisine çok teşekkür ederim" dedi.

Bahçeli ise; "Genel Başkanım gereğini söyledi." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'den görüşme açıklaması VİDEO