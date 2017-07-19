,Kılıçdaroğlu yürümeye evde devam ediyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasından sonra Adalet Yürüyüşü adı altında Ankara'dan İstanbul'a kadar yürüdü.

"EVİN UZUN BİR KORİDORU VAR"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin sorularını yanıtlayan CHP Lideri, yürüyüşlere ara vermediğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, “Evin uzun bir koridoru var, telefon görüşmeleri de oluyor, orada yürürken konuşmaya devam ediyorum” diye konuştu.

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KONTROLLÜ DARBE SÖYLEMİ

15 Temmuz'da düzenlenen kanlı darbe girişimiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, 'kontrollü darbe' söyleminin arkasında olduğunu şu sözlerle yineledi; "Kontrollü darbe sözünü referandumdan çok önce kullandım. Üstelik bizim bastığımız bir broşürde de geçiyor. Salı grup toplantısında da söyledim, hiç kimse itiraz etmemişti. ‘Niye bunu söylüyorsun’ da dememişlerdi. Bu benim düşüncem"