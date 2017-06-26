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Kılıçdaroğlu: Yürüyüşümüzün adı adalet

Kılıçdaroğlu yürüyüşünün 12. gününe basın açıklaması yaparak başladı.

26.06.2017 - 11:41
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun MİT TIR'ları davasında 25 yıl hapis cezasına çarptırılıp tutuklanması ardından Ankara'dan İstanbul'a başlattığı Adalet Yürüyüşü'nün 12'nci gününe, geceyi geçirdiği Bolu çıkışında Dağkent mevkisindeki kamp alanında basın açıklaması yaparak başladı.

Kılıçdaroğlu: Yürüyüşümüzün adı adalet

Yürüyüşün 12'nci gününde olduklarını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Yürüyüşümüzün adı adalet. Adalet yürüyüşü yapıyoruz. Ülkeye adalet gelsin istiyoruz. Adaletli bir Türkiye istiyoruz. Hukukun üstünlüğünü istiyoruz. Birlikte yaşamayı istiyoruz" dedi.

"KARARI YÜRÜTME ORGANI VERİYOR"

Dün bir duyum aldıklarını ve gerçekten son derece üzüldüğünü ifade eden Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Düşünün bir kişi yargılanırken henüz daha karar verilmemiş. Ama Maltepe Cezaevi'nde özel yer hazırlanıyor, 3 oda hazırlanıyor. Odanın ufak tefek eksiklikleri gideriliyor. Çünkü o kişinin mahkum edileceği önceden biliniyor. Ne kadar ceza verileceği önceden biliniyor. Ve ona göre yer hazırlanıyor. Ve bu yargıyla siyasi iktidar arasındaki bağlantıyı gösteren en somut örneklerden birisi. Ve bizim yürüyüşümüze haklılık kazandıran en temel olaylardan birisi. Mahkeme karar verecek. Ama kararı yürütme organı veriyor. Mahkeme sadece dillendiriyor bunu. Nerede yatacağı belirleniyor. Nerede kalacağı belirleniyor. Odanın ufak tefek ihtiyaçları gideriliyor. Ankara'dan geliyorlar, odalara bakıyorlar nedir ne değildir diye. Dolayısıyla bu bizi derinden yaralıyor. Ve adaletin neden zorunlu olduğunu bir kez daha bize gösterdi. 12'nci günde yolumuza devam ediyoruz."

Kılıçdaroğlu: Yürüyüşümüzün adı adalet

İLK ETAPTA 5.5 KİLOMETRE YÜRÜDÜ

Kılıçdaroğlu, açıklaması ardından D-100 Karayolu'nda Bolu Dağı'na doğru yürüyüşe başladı. Kılıçdaroğlu'na, bir kısmı kamp alanında çadırlarda, bir kısmı karavanlarda ve araçlarda, bir kısmı da sabah otobüslerle gelen partililer ile vatandaşlar eşlik etti. Kılıçdaroğlu, bir süre elinde 'Adalet' yazılı dövizle, yanında bir grup engelli ile birlikte yürüdü. Kılıçdaroğlu'na kızı Aslı Nadir, oğlu Kerem Kılıçdaroğlu ile onun nişanlısı Mine Alşan da eşlik etti.

Kılıçdaroğlu: Yürüyüşümüzün adı adalet

Kılıçdaroğlu, Dağkent'ten çıkarken İstanbul'a 232, Düzce'ye 38 kilometre mesafe kaldığını gösteren tabelayı geride bıraktı. Kılıçdaroğlu'na yol üzerinde bazı vatandaşlar ellerinde 'Adalet' yazılı dövizler ve Türk bayraklarıyla destek verdi. Kılıçdaroğlu, yol kenarında kendisini bekleyen bir grup köylü kadın ile sohbet ederek bayramlarını kutladı, yaşlı bir kadının elini öptü.

Kılıçdaroğlu, 12'nci günün ilk etabında Abant Kavşağı'na kadar 5.5 kilomete yürüyerek burada mola verdi.

Kılıçdaroğlu: Yürüyüşümüzün adı adalet

Kılıçdaroğlu: Yürüyüşümüzün adı adalet

Kılıçdaroğlu: Yürüyüşümüzün adı adalet

Kılıçdaroğlu: Yürüyüşümüzün adı adalet

Kılıçdaroğlu: Yürüyüşümüzün adı adalet

Kılıçdaroğlu: Yürüyüşümüzün adı adalet

Kılıçdaroğlu: Yürüyüşümüzün adı adalet

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