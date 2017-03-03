Kılıçdaroğlu'dan Almanya'nın iptal kararını ilk yorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da katıldığı bir etkinlikte gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

ALMANYA YANLIŞ YAPTI

CHP Lideri, Almanya'da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın toplantısının iptal edilmesine de değindi.

Kılıçdaroğlu, "Almanya'nın yaptığı yanlış, iptal kararı doğru değil." şeklinde konuştu.

VATANDAŞ NEDEN EVET DESİN

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"Hayır çıkarsa hiçbir şey değişmeyecek. Ama evet çıkarsa bizi büyük bir macera bekliyor. Sonu belli olmayan bir macera. Türkiye'nin bu kadar sorunu varken niye başkanlık sistemi geliyor. Vatandaş neden evet desin? Çıkış bulamadıkları için toplumu kutuplaştırmaya çalışıyorlar. Kimse bu tuzağa düşmesin. Kutuplaşmayacağız. Bu bir siyasi seçim değil. Bugünü değil, geleceği değil, torunlarımızı ilgilendiren, vatanımızı, bayrağımızı ilgilendiren bir seçim.

BUNUN PARTİ İLE İLGİSİ YOK

Cumhurbaşkanı tarafsızsa devletin sigoratası olur. Devletin bütün kurumlarının çalışmasını denetler. Bir yerde uyumsuzluk varsa, çağırır. Cumhurbaşkanı taraflı olursa, o devletin sigortası olmaz. Benim muhatabım genel başkan mı olacak, o partinin başkan mı olacak. Ben eleştirdiğim zaman ne olacak; o partinin genel başkanı mı, başkanı mı eleştireceğim? Demokrasi mi istiyoruz, tek adam yönetimi mi istiyoruz? Bunun kararını vereceğiz. Bunun parti ile ilgisi yok.

BUNUN SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLE İLGİSİ YOK

Biz TBMM'yi kurduk. Türk milletinin iradesinin tecelli ettiği TBMM'yi bir başkanın sözleriyle iptal edilecek. 80 milyon vatandaş TBMM'ye milletvekili gönderir. Ama bir kişinin iradesi hiçbir gerekçe göstermeden Meclis'i feshediyor. Bu yetki 1924 Anayasası görüşülürken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e verilmemiştir. Biz makarayı tersine çeviriyoruz. Hem milli irade diyeceğiz, hem bir kişi çıkacak milli iradeyi feshedecek. Bunun Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ilgisi yok. Bu anayasa böyle gidecek.

BAYRAĞIMIZ, VATANIMIZ, ÇOCUKLARIMIZ İÇİN..

Bugünkü sistemde Sayın Cumhurbaşkanı'na TBMM Başkanı vekalet ediyor. TBMM Başkanı seçimle gelmiştir. TBMM Başkanı tarafsızdır. Bu konumu nedeniyle vekalet eder. Bu anayasa değişikliği kabul edilirse, TBMM Başkanı vekalet edemiyor. Kim vekalet edecek, seçimle gelmeyen bir yardımcısı. Seçip gönderdiğim 600 milletvekili ne iş yapacak? Evet demenin vebali ağırdır. Hepimiz hakkı, hukuku ve adaleti her ortamda savunmalıyız. Kim için? Bayrağımız, vatanımız, çocuklarımız, ülkemiz için.



Siz FETÖ'nün devleti ele geçirmek için 30-40-50 yıldır uğraştığını söylüyor. Şimdi bu anayasa değişikliği gerçekleşirse en geç 24 saatte ele geçirirsiniz devleti. Çünkü başkana kararname çıkarma yetkisi veriyor. Ne kadar ciddi bir risk oluşturduğunu görmemiz gerekiyor. Bu bir memleket meselesi. İnsanoğlu yanılabilir, hepimizin hatası vardır. Ailede bir kişi hata yaparsa aile öder. Ya da bir şey yapılacağı zaman bir araya gelinir. Devleti yönetirken bir kişi karar verecek. Doğurabileceğiniz tehlikeleri düşünmeniz lazım."