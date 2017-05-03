CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NTV canlı yayınında Ahmed Arpat ve Simge Fıstıkoğlu'nun sorularını cevapladı.

KILIÇDAROĞLU'DAN ADAYLIK AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NTV kanalındaki canlı yayında kendisine yanıltılan "2019'da aday olacak mısınız?" sorusuna "Bir partinin genel başkanı Cumhurbaşkanı olmamalı" yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu'dan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması VİDEO

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"EKMELEDDİN BEY BAŞKANLIĞA OTURSAYDI, ORTADOĞU'DA BUNLAR OLMAZDI"

"Hepimiz demokrasiyi savunuyorsak, Türkiye'nin bir kişiye teslim edilmemesi gerekiyorsa, o çerçevede oturup düşüneceğiz ve o çerçevede aday belirleyeceğiz. Ekmeleddin İhsanoğlu doğru bir isimdi, değerli bir insandı. Ekmeleddin Bey bugün cumhurbaşkanı koltuğunda otursaydı, Ortadoğu'da bunlar olmazdı. Bütün ülkelerle barış içerisinde yaşardık. Dışlanan bir Türkiye olmazdı. Buna yürekten inanıyorum.

ABDULLAH GÜL'ÜN ADAYLIĞI TARTIŞMALARI

Bu süreçte isimlerin konuşulmasını doğru bulmam. Kişileri yıpratmaya hakkımız yok. Sayın Gül ister mi, istemez mi bunu bilemem. Bugünden kalkıp da isimler vererek o isimleri törpülemek doğru olmaz. Aday için 'Hayır' diyenlerle oturup konuşacağız"