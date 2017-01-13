Kılıçdaroğlu'dan Cumhurbaşkanlığı değerlendirmesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse seçilmiş olmayı, mutlak ve sınırsız bir egemenlik gibi düşünmemeli, herkese ve her kuruma hükmetme hakkını kendinde görmemelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu:

"Bir kez daha hatırlatmak istiyorum ki Cumhurbaşkanlığı, ne millete tahakküm ne de bir şahsın sınırsız egosunu tatmin makamıdır. Bir Cumhurbaşkanının, iyiyi, kötüyü ve adaleti belirleme hakkını tekelinde görmesi, hesap vermeyi reddetmesi demokrasi için ciddi tehdittir.

CUMHURBAŞKANI KENDİ BEKASI İÇİN HERKESİ DÜŞMAN İLAN ETMEYE ÇALIŞMAMALIDIR

Cumhurbaşkanları, özgürlük gibi insanın doğuştan gelen hakkını dahi, sanki kendisinin bahşettiğini sanacak kadar güç sarhoşu olmamalıdırlar. Cumhurbaşkanları, kendi bekası için, kendisine muhalefet eden ve rakip gördüğü herkesi düşman ilan etmeye, sindirmeye çalışmamalıdırlar."