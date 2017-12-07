Kılıçdaroğlu'dan Kudüs tepkisi

Londra'da temaslarını sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin Kudüs kararını eleştirdi.

NEDEN SORUNUN ORTASINA BOMBA ATIYORSUNUZ

Londra'da basın mensuplarına konuşan Kılıçdaroğlu, İsrail-Filistin sorununun barış süreci içinde çözülmesi gerektiğini belirterek, "Orta Doğu’da kanın, gözyaşının akmaması için sorunu çözmek varken neden sorunun ortasına ayrı bir bomba atıyorsunuz? Neden sorunu büyütüyorsunuz? Trump Amerika’daki sıkışmışlığını bu yöntemle gidermeye çalışıyor. Ama bu, Orta Doğu'da daha çok kanın akmasına yol açan bir yöntem." diye konuştu.

"KAN DÖKÜLMESİNİ ÖNGÖREN BİR BOMBA"

Orta Doğu'da barış konusunda önemli çalışmalar yapıldığını ve gerek BM gerek İslam dünyasındaki gayretler ile her ihtimale karşı bazı adımlar atıldığını anlatan Kılıçdaroğlu, "Trump’ın dün yaptığı açıklama Orta Doğu'ya atılan tahrip gücü yüksek bir bombadır. Tam tersine barışı engelleyen, kan dökülmesini öngören bir bombadır." değerlendirmesinde bulundu.

"BİZİM GENÇLERİMİZ FİLİSTİN TOPRAKLARINDA YATMAKTADIR"

Herkesin dikkatle ve sakin bir şekilde durumu değerlendirmesi gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"İslam dünyasının da İsrail’in de bu konuyu geleceği düşünerek değerlendirmesi gerek. İki devletli bir çözüm, evet. Hiç kimsenin buna itiraz etmemesi gerekir. Filistin’in bağımsızlığı, toprak varlığı herkes tarafından kabul edilmelidir. İki devletli çözüm konusunda herkes elinden gelen çabayı göstermelidir. Filistin sorunu herkesten önce bizim sorunumuzdur. Bizim gençlerimiz Filistin topraklarında yatmaktadır. Ve biz Filistin sorununa büyük ama çok büyük önem veriyoruz."