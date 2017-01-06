Kılıçdaroğlu'dan şehit polis için talimat

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör saldırısı sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu aradı. Saldırı hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, İzmir halkına başsağlığı, olayda yaralananlara acil şifa diledi.
Kılıçdaroğlu, Kocaoğlu'dan şehit polis memuru Fethi Sekin'in adının yaşatılmasını istedi.
FETİH SEKİN'İN ADI ADLİYE YAKININDAKİ PARKA VERİLECEK
İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısı sırasında şehit olan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Fethi Sekin'in adı, adliyenin yanındaki parka verilecek.