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Kılıçdaroğlu'na askeri üste törenli karşılama

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Bandırma'da bulunan 6’ncı Ana Jet Üs Komutanlığı'na gitti.

13.04.2017 - 18:37
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Kılıçdaroğlu'na askeri üste törenli karşılama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir ve ilçelerini kapsayan gezisine Bandırma’dan başladı.

KILIÇDAROĞLU'NA ASKERİ ÜSTE KARŞILAMA

Kılıçdaroğlu’nu taşıyan özel uçak bu sabah Bandırma 6’ncı Ana Jet Üs Komutanlığı pistine indi. Gazetecilerin alınmadığı karşılamayla ilgili fotoğraflar, Bandırma Belediye Başkanı CHP'li Dursun Mirza’nın Facebook sayfasında paylaşıldı.

Kılıçdaroğlu'na askeri üste törenli karşılama

KILIÇDAROĞLU KOMUTANLARLA GÖRÜŞTÜ

Fotoğraflarda, Kılıçdaroğlu’nu hava üssünde, Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Ahmet Biçer, CHP Milletvekilleri Namık Havutça, Mehmet Tüm ve Ahmet Akın ile Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza karşılaması, Kılıçdaroğlu’nun tören kıtasını selamlaması ve komutanla görüşmesi de yer alıyor.

Kılıçdaroğlu'na askeri üste törenli karşılama

Kılıçdaroğlu'na askeri üste törenli karşılama



Kılıçdaroğlu'na askeri üste törenli karşılama

Kılıçdaroğlu'na askeri üste törenli karşılama

Kılıçdaroğlu'na askeri üste törenli karşılama

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