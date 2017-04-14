Kılıçdaroğlu'na verilen cephe selamı ne anlama geliyor

16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan halk oylaması çalışması için Balıkesir'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bandırma 6. Anajet Üssünde askeri törenle karşılandı.

ASKERLER CEPHE SELAMI VERDİ

Askeri üsse özel helikopteri ile iniş yapan Kemal Kılıçdaroğlu askeri törenle karşılandı. Tören mangasının sadece Cumhurbaşkanı, Başbakan, Meclis Başkanı ve amirleri dışında kimseyi karşılamayacağı askeri yönetmeliklerle kontrol altına aldığı biliniyor.

CEPHE SELAMI NEDİR

TSK’nın iç hizmet yönetmeliğinin 138’inci maddesine göre, cephe selamı Cumhurbaşkanına, sancağa ve memleketimizi ziyaret eden Devlet Başkanlarına ve sancaklarına ve cenazeye, istiklal marşı çalınırken, göndere bayrak çekilirken ve indirilirken verilir. Selamın veriliş şekli ise tüm cepheniz boyunca, mevzu bahis olgu hangi tarafa dönerse o tarafa dönülür ve takip edilerek selam verilir.