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Kılıçdaroğlu'na zırhlı araç gönderildi

Başbakanlık tarafından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 4,5 ton ağırlığında zırhlı araç gönderildi.

AA | 03.01.2017 - 14:33
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Kılıçdaroğlu'na zırhlı araç gönderildi

kılıçdaroğlu

Başbakanlık tarafından gönderilen araç Söğütözü'ndeki CHP Genel Merkezi'ne ulaştı. Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl de, "Kemal Kılıçdaroğlu'na zırhlı araç tahsis edildi" diyerek verilen bilgileri doğruladı.

4,5 TON AĞIRLIĞINDA ZIRHLI MERCEDES

Mercedes marka zırhlı aracın 4,5 ton ağırlığında olduğu belirtilirken, aracın daha önce Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli tarafından kullanıldığı öğrenildi.

ALMANYA'DAN KİRALANMIŞTI, SATIN ALINDI

Bu arada, Almanya'dan kiralanan aracın bir süre önce Başbakanlık tarafından satışının da alındığı belirtildi.

Aracın ruhsat ve plaka işlemlerinin sürdüğü, bunların tamamlanmasının ardından da Kılıçdaroğlu'nun talimat vermesiyle hizmete gireceği bildirildi.

KORUMA SAYISI AYNI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin bugünkü grup toplantısına daha önce kullandığı kendi aracıyla geldi.

Öte yandan, siyasilere yönelik suikast iddiaları ve yaşanan gelişmeler nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz aylarda 13 olan koruma sayısı 21'e çıkarılmıştı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruma sayısında ise bir değişikliğe gidilmedi.

BAHÇELİ İSTEMEDİ

Devlet Bahçeli ise bugünkü grup toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada zırlı araç istemediğini söylemişti.

Kılıçdaroğlu'na zırhlı araç gönderildi

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