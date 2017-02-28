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Kılıçdaroğlu'ndan 28 Şubat tweet'i

CHP Lideri, adına ne denirse densin tüm darbelere karşı olduklarını bildirdi.

28.02.2017 - 12:17
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, postmodern darbe olarak nitelendirilen 28 Şubat sürecine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

POSTMODERN, ASKERİ VEYA SİVİL..

Kemal Kılıçdaroğlu, "Postmodern, askeri veya sivil, adına ne derseniz deyin bir ülkenin demokrasi anlayışını yıllarca geriye götüren her türlü darbeye hayır." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan 28 Şubat tweet'i

ERBAKAN'I ANMIŞTI

CHP Lideri; 16 Nisan'da yapılacak referandumda HAYIR cephesini genişletmek adına, Ankara'da merhum Başbakan Necmettin Erbakan için düzenlenen anma törenine katılmıştı.

Kılıçdaroğlu'ndan 28 Şubat tweet'i

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