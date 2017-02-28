Kılıçdaroğlu'ndan 28 Şubat tweet'i

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, postmodern darbe olarak nitelendirilen 28 Şubat sürecine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
POSTMODERN, ASKERİ VEYA SİVİL..
Kemal Kılıçdaroğlu, "Postmodern, askeri veya sivil, adına ne derseniz deyin bir ülkenin demokrasi anlayışını yıllarca geriye götüren her türlü darbeye hayır." ifadesini kullandı.
ERBAKAN'I ANMIŞTI
CHP Lideri; 16 Nisan'da yapılacak referandumda HAYIR cephesini genişletmek adına, Ankara'da merhum Başbakan Necmettin Erbakan için düzenlenen anma törenine katılmıştı.