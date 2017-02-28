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Sevgilisiyle kavga eden kız intihara kalkıştı

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1 Kılıçdaroğlu'ndan 28 Şubat tweet'i CHP Lideri, adına ne denirse densin tüm darbelere karşı olduklarını bildirdi.

2 İkinci el araçlarda garanti kapsamı 10 bin kilometre Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ikinci el araç satışlarında 10 bin kilometre araçlarında garanti kapsamına gireceğini açıkladı.

3 Ukrayna'da Lenin ismi caddelerden kaldırıldı Ukrayna'da yeni iktidarın başa geldiği ve milliyetçilik akımının güçlendiği son üç yıl boyunca tam 11 bin caddenin ismi değiştirildi.

4 Binali Yıldırım'dan Kürdistan bayrağı açıklaması "Bir bayrak hikayesidir gidiyor" diyen Yıldırım, yeni bir teamül gibi gündeme getirmenin iyi niyetli olmadığını söyledi.

5 Azerbaycan- Ermenistan sınırında çatışma: 1 asker şehit Azerbaycan-Ermenistan temas hattındaki çatışmalarda yaralanan 1 Azerbaycan askerinin şehit olduğu açıklandı.

6 Yeni Robot ‘Handle’ tanıtıldı Boston Dynamics yetkilileri, 2 metrelik yeni robot 'Handle'ı görücüye çıkardı.