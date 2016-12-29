Bodrum’da düzenlenen “Türkiye’deki Ormancılık Politikalarının Toplumsal Yansımaları ve Orman Köylüleri Üzerindeki Etkileri” çalıştayına katılan Kılıçdaroğlu, asgari ücreti hakkında konuştu:

"BU ZAMMI YAPANLAR, BU PARAYLA BİR AY GEÇİNEBİLİRLER Mİ?"

"Asgari ücret bin 404 lira, 4 lirayı neden eklediler merak ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan ve milletvekilleri bu ücretle 1 ay geçinip denesinler nasıl geçiniyorlar bir görsünler. bin 404 lirayla bir aile geçinebiliyorsa, yol parası verebiliyorsa, kira verip çocuklarının okul masrafını karşılıyorsa onlarda bir denesinler"

Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret yorumu VİDEO



