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Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret yorumu

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 2017'de uygulanacak asgari ücret hakkında "Asgari ücret bin 404 lira 4 lirayı neden eklediler merak ediyorum" dedi.

İHA | 29.12.2016 - 12:58
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Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret yorumu

Bodrum’da düzenlenen “Türkiye’deki Ormancılık Politikalarının Toplumsal Yansımaları ve Orman Köylüleri Üzerindeki Etkileri” çalıştayına katılan Kılıçdaroğlu, asgari ücreti hakkında konuştu:

"BU ZAMMI YAPANLAR, BU PARAYLA BİR AY GEÇİNEBİLİRLER Mİ?"

"Asgari ücret bin 404 lira, 4 lirayı neden eklediler merak ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan ve milletvekilleri bu ücretle 1 ay geçinip denesinler nasıl geçiniyorlar bir görsünler. bin 404 lirayla bir aile geçinebiliyorsa, yol parası verebiliyorsa, kira verip çocuklarının okul masrafını karşılıyorsa onlarda bir denesinler"

Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret yorumu VİDEO


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