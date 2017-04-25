Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li vekillere sitem

Referandumda milletin tercihi 'evet' oldu. Sonuçların ardından 'hayır' cephesinde yaşanan tartışmalar alevleniyor.

Genel merkezde yuhalanan, artık istifa etmesi gerektiği düşünülen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda sitemlerini dile getirdi.

EVET SEÇMENİNE GİTMEDİLER

CHP'li milletvekillerini 'evet' oyunun yüksek olduğu bölgelere gitmemeleri nedeniyle eleştiren Kılıçdaroğlu, bunun referanduma katkı sağlamadığını ifade etti.

ZATEN HAYIR OYU VERMEYE YAKIN YERLERE GİTTİLER

Milliyet gazetesinin haberine göre; Kılıçdaroğlu, “Arkadaşlarımız bu süreçte çok çalıştı ancak nedense CHP’nin güçlü olduğu, zaten ‘hayır’ oyu vermeye yakın il ve ilçelere gitti. ‘Hayır’ın önde çıkacağı belli olan il ve ilçelere gitmek yerine sıkıntılı olduğumuz yerlere gidilmesinde fayda vardı. Örneğin ben Eskişehir’e gitmedim, Eskişehir’in Sivrihisar ilçesine gittim. Bundan sonra, ‘evet’ çıkan il ve ilçelere giderek, neden ‘evet’ oyu verdiğini göreceğim.” şeklinde konuştu.