Kılıçdaroğlu'na göre Osmanlı hiçbir şey üretemiyordu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uşak’ta tarımsal alanda faaliyet gösteren üretici birlikleri, sivil toplum örgütleri ve meslek odaları temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda açıklamalarda bulundu.

Anayasa değişikliğine değinen Kılıçdaroğlu, Cumhuriyetin altın tabak içinde sunulmadığını belirttiği konuşmasında Osmanlı Devleti ile ilgili "Bir kilo şeker üretemeyen Osmanlı ile övünüyolar." diyerek alay etti ve şekerin Cumhuriyet'in ilanından sonra 1926'da Uşak'ta üretildiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu’ndan Osmanlı Devleti eleştirisi VİDEO

"ŞEKER BİLE ÜRETEMEYEN OSMANLI İLE ÖVÜNÜYORLAR"

"Mesele benim meselem değil, mesele bu ülkenin 80 milyon vatandaşının meselesi. Bu ülke kurulurken el kaldırıp indirilerek mi kuruldu. Bu ülke kurulurken şehitler, gaziler yok mu? Öyle altın tabak içinde mi Cumhuriyet bize sunuldu. Bizim sınırlarımız Batılılar mı çizdi? Kan döktük ya.

Koca Osmanlı diyorlar. Bir kilo şeker üretemeyen Osmanlı ile övünüyolar. O bir kilo şekeri 1926'da Uşak üretti. Koca Osmanlı bir tüfek üretemedi. O yüzden diyor ya ozan, delikli demir icat oldu mertlik bozuldu diye. Bir delikli demiri üretemeyen koca Osmanlı.."

DIŞ POLİTİKAYI ELEŞTİRDİ

Konuşmasının başında hükümetin dış politikasını sert sözlerle eleştiren CHP lideri “İktidarımızda hem terörü bitireceğiz hem de Suriyelilerin tamamını memleketlerine göndereceğiz.

Önceliği ülkemize vereceğiz. Suriyeliler geldi, ne olacak bu insanların hali? Türkiye’yi Ortadoğu bataklığına kim soktu?” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları;

"Bu ülkede yaşayan sade bir vatandaş olarak ağırıma gidiyor. Onların gidiyor mu, hayır. Yağmur yağdı diyorlar. Böyle şey olabilir mi? 3 milyon Suriyeli geldi. Dedim ki, "CHP iktidarında, sizlerin oylarıyla, bu milletin sağduyusuyla göreceksiniz, hem terörü bitireceğiz, hem Suriyeli kardeşlerimizin tamamını Suriye’ye göndereceğiz.

Bizim ülkemizin insanı değerlidir. Görüşü ne olursa olsun, herkesin işinin olması lazım. Her evde tencere kaynaması lazım. Memlekette huzuru nasıl sağlayacaksınız? Aç ve açıkta olan ülkede huzur, bereket olur mu?

Bir kişinin düşmanlığı üzerine dış politika kurulmaz ne olacak bu ülkenin hali. Şimdi Ortadoğu bataklığından çıkamayacaklar, çıkamazlar çünkü devleti yönetemiyorlar.

YAPMA DEDİK

Şu ülkenin geldiği hale bakın. 14 yılda Türkiye’nin her tarafında casuslar cirit atıyor. Nerede bomba patlayacağını büyükelçilerden öğreniyoruz. Elini vicdanına koysun vatandaşlarım. Böyle bir memleket olur mu, böyle bir Türkiye olur mu? Ne olacak bunların hali?

Kime iş vereceksin? Kim getirdi bunları Türkiye’ye? Sana söyledik kardeşim. Yapma dedik. Bir insana düşmanlık üzerine dış politika üretilmez. Suriye halkına niye düşmansın? Düne kadar geldiler.

BİZ MUSTAFA KEMAL'İN KÜLTÜRÜNDEN GELİYORUZ

Bodrum’da beraber tatil yaptılar, kucaklaştılar. Kardeşim Esad dedi, hoşgeldin dedi. Biz Mustafa Kemal’in kültüründen geliyoruz. Yurtta barış olsun, dünyada barış olsun diyoruz. Şimdi Ortadoğu bataklığından çıkamayacaklar. Çıkamazlar da zaten. Çünkü devleti yönetemiyorlar. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti yönetilmiyor zaten. Kim yönetiyor, Allah aşkına. Hükümet var mı bu ülkede, bakanlar var mı?

Her şeyi allak bullak ettiler. Dindar geçiniyorlar. Ya arkadaş, işi ehline vereceksin diyor inancımız. İşi ehline mi verdiler, hayır. Kime verdiler, devletin en kritik noktalarına bizim cemaatten, onu getirdiler. Bizim tarikattan onu getirdiler. Bizim partiden, dayımın oğlu onu getirdiler. Bir baktılar 15 Temmuz’da FETÖ darbe girişiminde bulundu. Onları MİT’e, Genelkurmay’a, müsteşarlıklara, genel müdürlüklere kim yerleştirdi. Sen yerleştirdin. Fatura kime, fatura vatandaşa. Bank Asya’ya izin veriyorlar, para yatırana ceza kesiyorlar.

BAŞIMIZA BİR BELA DAHA AÇMAK İSTİYORLAR

Şimdi başımıza bir bela daha açmak istiyorlar. Anayasayı değiştireceğiz, rejimi değiştireceğiz diyorlar. Bal gibi rejim değişikliği. Dikta yöbnetimi getirmek istiyorsunuz. 1 kişi kalsak dahi mücadelemizi sürdüreceğiz.

Bununla mücadele etmek CHP'nin namus borcudur. Bu ülkeye dikta yönetimini getirmeyeceğiz. Onların gözünün içine baka baka söyledim. Ne darbe ne dikta yaşasın tam demokrasi.

Çoğunluğumuz var el kaldırıp indireceğiz. Senin çoğunluğun bizim haklılığımıza yetmez. Hiçbir siyasi ayrım yapmıyoruz. Mesele benim meselem değil mesele bu ülkenin 80 milyon vatandaşının meselesi. Bu ülke el kaldırıp indirerek mi kuruldu? Altın tabak içinde mi Cumhuriyet sunuldu? Şehitlerimizin kanı var.

KOCA OSMANLI DİYORLAR

Koca Osmanlı diyorlar. Bir kilo şeker üretemeyen Osmanlı ile övünüyolar. O bir kilo şekeri 1926'da Uşak üretti. Koca Osmanlı bir tüfek üretemedi. O yüzden diyor ya ozan, delikli demir icat oldu mertlik bozuldu diye. Bir delikli demiri üretemeyen koca Osmanlı.. Osmanlı ile övünelim mi elbette övünelim ama tarihini bilmeyen geleceğini şekillendiremez.