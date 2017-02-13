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Kılıçdaroğlu'ndan Suriye çıkışı

CHP Lideri, "Benim çocuklarım orada savaşıyor, şehit oluyor, onların çocukları burada zevki sefa içinde" dedi.

13.02.2017 - 14:33
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Kılıçdaroğlu'ndan Suriye çıkışı

Kılıçdaroğlu'ndan Suriye çıkışı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde Cumartesi günü bir grup gazeteci ile bir araya geldi.

"SURİYE'DE DAHA İLERİ GİDİLMESİN"

Kılıçdaroğlu, Suriye'de belli bir alanda güvenli bölge oluşturulmasının ardından daha ileri gidilmesine karşı olduğunu söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Kılıçdaroğlu'ndan Suriye çıkışı

"ONLARIN ÇOCUKLARI ZEVKİ SEFA İÇİNDE"

"Biz neden şehit veriyoruz Suriye'de? Bizim gençlerimiz orada şehit oluyor ama Suriye'nin gençleri Türkiye'de. Onlar da iş yeri açıyorlar, gayet güzel geziyorlar, vatandaşlık talebinde bulunuyorlar. O annelerinin gözünün içine bakarak bu hükümet, bu soruya cevap vermeli; 'Benim çocuklarım orada savaşıyor, şehit oluyor, onların çocukları burada zevki sefa içinde.' Bunu hangi vicdan kaldırır? Kaldı ki yarın zaten geri çekilecek bizim silahlı kuvvetlerimiz. Rakka'ya kadar gidilmesine gerek yok. "

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