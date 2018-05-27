Kılıçdaroğlu'nun askerlik süresi vaadi: 3'er ay olacak

1 CHP'li Zeynep Altıok Akatlı, Karamollaoğlu'nu eleştirdi Temel Karamollaoğlu'nun "Sivas katliam değildi." sözleri CHP'lileri kızdırdı ancak tepki sadece bir CHP'liden geldi. Akatlı, "Partim zarar görmesin diye yutkunuyorum ama kimse sabır taşı değil." dedi.

2 Öğrencilerden TUBİTAK bilim fuarı Muğla Ortaca ilçesi Şehit Er Gürsel Çelik Ortaokulu’nda, TUBİTAK 4006 bilim fuarı açıldı.

3 İstanbul'da konut kirasına 7 milyar ödendi Türkiye genelinde yapılan bir araştırmaya göre; konut kirasına en çok ödeme yapan şehir yine İstanbul oldu.

4 Erimtan Arkeoloji Sanat Müzesi'nde tarihe yolculuk Antakya'da basılan, Roma imparatoru kuzenler Valentinian II ve Valens'in portrelerinin yer aldığı altın sikke, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nde sergileniyor.

5 Ülke savunması yeni teknolojilerle donatıldı Modern bir savunma sanayisinin geliştirilmesi ve güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu silah, araç ve gereçlerin temini için faaliyet gösteren SSM, geçen yıl yoğun bir teslimat programı izledi.

6 Kaldırımlar dolu olunca yoldan yürüdü, minibüs çarptı İstanbul Sarıyer'de, kaldırıma park eden araçlar nedeniyle yolda yürümek zorunda kalan kişi, minibüs çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.