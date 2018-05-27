Kılıçdaroğlu'nun askerlik süresi vaadi: 3'er ay olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2011 yılında askerlik süresini kademeli olarak 6 aya indireceklerini vaat etmişti ve üniversite öğrencilerinin kışları okuyup yaz tatillerinde askerlik yapabileceğini söylemişti.
2015 yılında da aynı vaatte bulunan CHP lideri bu yıl da bildirgeye en sevdiği maddeyi ekledi "Yaz tatilinde askerlik yapılabilecek."
7 YILDIR AYNI VAAT
7 yıldır aynı vaadi tekrar eden CHP lideri, yine gençler için askerlik problemini ortadan kaldıracaklarını söylediği seçim bildirgesine şu ifadeleri ekledi:
"Askerlik süresini kısaltacağız. Üniversite öğrencilerinin askerlik hizmetini yaz tatillerinde 3'er aylık dönemlerle tamamlamalarını sağlayacağız."