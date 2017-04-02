Kılıçdaroğlu'nun çağdaşlık tanımlaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Nisan'da yapılacak referandum için çalışmalarına devam ediyor.

KÖPRÜ, YOL ÇAĞDAŞLIK DEĞİL

Burdur ve Isparta'da seçmenlerle buluşan CHP Lideri, dönüş yolunda gündemi değerlendirdi. Birgün'e konuşan Kılıçdaroğlu; yolların, köprülerin ve kanalların çağdaşlık ölçütü olmadığını söyledi.

HİTLER DE YOL YAPTI

Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi; "Çağdaşlık ölçütü yollar, köprüler, kanallar değil. İnsanların nasıl beton yığınları arasında yaşamaya mecbur bırakıldıklarını görüyoruz. Papua Yeni Gine lideri de yollar yapmıştır, Suudi Kralı da, Hitler de, Mussolini de.

Çağdaşlık bireyin hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması demektir, hukukun üstünlüğü demektir, ifade ve düşünce özgürlüğü demektir."