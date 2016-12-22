Kılıçdaroğlu'nun danışmanı tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu milletin bir ve beraber olarak terörü bitireceğini söyledi.

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Sneijder'den birlik mesajı

Tek bir ulus görüntüsü çizmenin çok önemli olduğunu söyleyen Sneijder, hep Türk gibi hareket edeceğini belirtti.