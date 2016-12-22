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Kılıçdaroğlu'nun danışmanı tutuklandı

CHP Liderinin başdanışmanlarından Doç. Dr. Fatih Gürsul'un FETÖ üyeliğinden tutuklandığı bildirildi.

22.12.2016 - 17:50
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Kılıçdaroğlu'nun danışmanı tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 6 Aralık'ta Ankara'da gözaltına alınan ve savcılıkça tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilen Gürsul'un mahkemedeki işlemleri tamamlandı.

ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN TUTUKLANDI

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Fatih Gürsul'un ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Kılıçdaroğlu'nun danışmanı tutuklandı

BYLOCK KULLANIYORDU

Savcılığın şüpheli Fatih Gürsul hakkındaki sevk yazısında, şüphelinin FETÖ'nün şifreli haberleşme programı olan Bylock'un kırmızı kategoride kullanıcısı olduğu vurgulandı.

Eski İstanbul Üniversitesi (İÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Gürsul, bir süre önce FETÖ'nün darbe girişimi soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılmıştı.

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