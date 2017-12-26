Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanına hapis cezası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Fatih Gürsul, Ankara'da bylock kullandığı iddiasıyla FETÖ'den tutuklanmıştı.
MAHKEME KARARI VERDİ
Fetullahçı Terör Örgütü'nün İstanbul Üniversitesi'ndeki akademik yapılanmasına ilişkin aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından Doç. Dr. Fatih Gürsul'un da bulunduğu 7'si tutuklu 11 sanıklı davada, karar çıktı.
Sanık Fatih Gürsul "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
KILIÇDAROĞLU'NUN KASETÇİ BİLİŞİMCİ İNTERNETÇİ DANIŞMANI
Gürsul, bilim, teknoloji ve iletişim alanında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 3 yıldır danışmanlık yapmıştı.