Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanına hapis cezası

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Ankaralı şehit gözyaşları ile uğurlandı

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FETÖ'ye üye olmak suçundan yargılanan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından Fatih Gürsul'a 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos'un Uluslararası Uzay Üssü'nde (UUİ) lüks bir otel inşa etmeyi planladığı belirtildi.

Bolu'da apartman girişinde satırlı saldırıya uğrayan kadın komşularının yardımıyla yara alarak kurtuldu. Saldırıyı yapan şüpheli ve kadının eşi gözaltına alındı.

Birleşik Krallık kraliyet ailesinden dört bireyin gülümserken fotoğrafını çekmeyi başaran şanslı anne, fotoğrafın satışından sağladığı gelirle kızının üniversite parasını ödemeyi umuyor.

1 Tuzlalıları paniğe sevk eden kokunun sorumlusu aranıyor İstanbul Tuzla'daki kokunun nedeninin "kaçak deşarj edilen kimyasal atık" olduğu tespit edilirken, atığı hangi şirketin bıraktığı merak ediliyor.

2 Kraliyet medyası Erdoğan'ın Sudan ziyaretinden rahatsız Terör örgütü PKK'nın elebaşlarıyla röportaj yapan Ukaz Gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığı üzerine bir yayın politikası kurdu.

3 Mehmetçik kar altında uyku molasında Dağları teröristlere dar eden Mehmetçik, gece yarılarını eksi 30 derecede kar altında geçiriyor.

4 Suudi siyaset analistinden küstah sözler BAE Dışişleri Bakanı'nın Fahrettin Paşa ile ilgili fikirleri büyük eleştirilerin hedefi olurken, Bakan'a sahip çıkmak Suudi siyasi analistlerine kaldı.

5 Canlı yayında önden-arkadan milliyetçi kavgası Habertürk canlı yayınına katılan anketçi Hakan Bayrakçı ile hukukçu Selman Öğüt arasında milliyetçilik tartışması yaşandı.

6 Kaçak elektrikle Bitcoin üretenlere baskın yapıldı Kaçak elektrik kullanımının yoğun olduğu bölgelerde, Bitcoin üretildiği ihbarı alan ekipler, neredeyse bir fabrika kadar elektrik kullanan evlere işlem gerçekleştirdi.