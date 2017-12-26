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Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanına hapis cezası

FETÖ'ye üye olmak suçundan yargılanan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından Fatih Gürsul'a 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

AA | 26.12.2017 - 16:24..
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Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanına hapis cezası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Fatih Gürsul, Ankara'da bylock kullandığı iddiasıyla FETÖ'den tutuklanmıştı.

MAHKEME KARARI VERDİ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün İstanbul Üniversitesi'ndeki akademik yapılanmasına ilişkin aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından Doç. Dr. Fatih Gürsul'un da bulunduğu 7'si tutuklu 11 sanıklı davada, karar çıktı.

Sanık Fatih Gürsul "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanına hapis cezası

KILIÇDAROĞLU'NUN KASETÇİ BİLİŞİMCİ İNTERNETÇİ DANIŞMANI

Gürsul, bilim, teknoloji ve iletişim alanında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 3 yıldır danışmanlık yapmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanına hapis cezası

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