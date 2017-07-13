taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.833
USD
3,5670
EURO
4,0753
ALTIN
139,97
PETR
47,6800

Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarını kim sızdırdı

Kılıçdaroğlu, darbe girişimi olurken, darbecilerin tanklarla yolu açması sonucu kortej halinde Bakırköy İlçe Başkanı'nın evine gidebilmişti.

13.07.2017 - 15:56
  1. Haberler
  2. Gündem
Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarını kim sızdırdı

Kılıçdaroğlu'nun o geceye ait fotoğrafları önceki gün servis edildi. Fotoğraflarla ilgili birçok şey konuşuluyor. Kılıçdaroğlu'nun, darbenin başarılı olup olmayacağını TV'den izleyip, başarısız olacağını anladığı andan itibaren açıklama yaptığına dair birçok konuda CHP Lideri eleştiriliyor.

Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarını kim sızdırdı

FOTOĞRAFLARI KİM SERVİS ETTİ?

Konunun bir başka boyutu daha var. Bu fotoğrafları kim sızdırdı? 15 Temmuz'un yıl dönümü olduğu için tüm yurtta anma törenleri düzenlenirken, CHP liderinin o gece ekranda TV başında olan biteni izlediğini gösteren bu fotoğrafların, Kılıçdaroğlu'nu izah edilmesi güç bir duruma düşüreceği bilinmiyor muydu?

Kılıçdaroğlu ile birlikte evde olan kısıtlı sayıdaki insanlardan, muhtemelen CHP liderinin yanına sızdırılan bir FETÖ'cü, Kılıçdaroğlu'nun hiç de hoşuna gitmeyecek olan bu fotoğrafları neden şimdi servis ediyor?

CHP lideri Deniz Baykal'ı bir kasetle görevinden eden operasyoncuların yeni hedefinde Kemal Kılıçdaroğlu mu var?

Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarını kim sızdırdı

Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarını kim sızdırdı

İlginizi Çekebilir
Edoğan, 15 Temmuz anma programında
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitleri anma programında konuşma yapıyor.
Hulusi Akar'dan 15 Temmuz vurgusu
15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nda konuşan Org. Hulusi Akar, "İhanet şebekesi en ağır cezaları alacak." dedi.
Darbeyi beğenmeyen darbe sevicileri
İnternette dolaşan videoda gençler; "Böyle darbe mi olur?" sorusuna aptal görüşleriyle cevap veriyor.
Güney Kıbrıs'ın sondajına inceleme
TGC Gökçeada fırkateyni, Güney Kıbrıs'ın sondaj gemisini izlemeye aldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FETÖ'nün suikast timi hakim karşısında

FETÖ'nün suikast timi hakim karşısında

520
Aydan Şener bikinili fotoğrafını paylaştı

Aydan Şener bikinili fotoğrafını paylaştı

90
Özge Ulusoy Ahu Yağtu’yu sildi

Özge Ulusoy Ahu Yağtu’yu sildi

116
Ali Avcı FETÖ'den gözaltına alındı

Ali Avcı FETÖ'den gözaltına alındı

156
15 Temmuz'un en genç gazisinin gözyaşları

15 Temmuz'un en genç gazisinin gözyaşları

120
Arda Turan Barcelona'da kalıyor

Arda Turan Barcelona'da kalıyor

79
Bakan Bozdağ 15 Temmuz gecesini anlattı

Bakan Bozdağ 15 Temmuz gecesini anlattı

116
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM