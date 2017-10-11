Kılıçdaroğlu'nun İdlib çelişkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib operasyonuyla ilgili olarak dün partisinin grup toplantısında ilk kez konuşmuştu.

TSK ORAYA GİTMELİ DEMİŞTİ

Burada her ülkenin sınırlarını güvence altına almak zorunda olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib'e gidiyor. Türkiye kendi sınırlarını güvence altına almak zorundadır. Biz askerin İdlib'e gitmesine destek veriyoruz.

TSK oraya gitmeli, bir çatışmasızlık bölgesi yaratmalı. Bazılarının Akdeniz'e ulaşmak için ileride Türkiye'yi zarar sokacak amaçlarına engel olacak davranışları anlıyoruz." açıklamasını yapmıştı.

Kılıçdaroğlu: Askerin İdlib'e gitmesine destek veriyoruz VİDEO

"GELECEK HER ŞEHİDİN SORUMLUSU ERDOĞAN'DIR"

CHP lideri akşam saatlerinde ise sosyal medya hesabından, "Şovdan ibaret dış politikalarıyla, Türkiye'ye cihatçıları temizleme görevi kaldı. İdlib’den gelecek her şehidin sorumlusu Erdoğan’dır." açıklaması yaparak çelişkiye düştü.