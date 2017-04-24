Kılıçdaroğlu'nun karşılanması Teftiş Kurulu'nda

Referandumdan önce Bandırma 6. Ana Jet Üssü'nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu askeri törenle karşılanan komutanlar hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

"SORUŞTURMA BAŞLAYABİLİR"

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanı Fikri Işık; "Teftiş Kurulu Başkanı'nı görevlendrdim. Soruşturma başlayabilir." açıklaması yaptı.

"KASIT YOK, KUSUR VAR"

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ise, "(CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun üs komutanlığında askeri törenle karşılanması) İnceleme, Sayın Genelkurmay Başkanı'nın direktifiyle başladı. Ben incelemeyi tamamladım, raporumu sundum. İki kelimeyle söyleyeyim, kasıt yok, kusur var." açıklamasını yapmıştı.