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Kılıçdaroğlu'nun referandum iddiası

CHP lideri Kılıçdaroğlu, referandumda hayır oylarının önde olduğunu belirterek, MHP'lilerin de hayır diyeceğini iddia etti.

16.02.2017 - 22:29
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Kılıçdaroğlu'nun referandum iddiası

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NTV canlı yayınında Ahmed Arpat'ın sorularını yanıtlıyor.

"MHP TABANININ HAYIR KULLANMASI KADAR DOĞAL BİR DURUM OLAMAZ"

Kılıçdaroğlu'na MHP tabanının referandumdaki tavrı soruldu. CHP lideri bu soruya: "MHP tabanı milliyetçi bir taban. Türkiye'nin bekasını düşünen bir taban. Dolayısıyla bu tabanın referandumda hayır kullanması kadar doğal bir durum olamaz." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu: MHP tabanı hayır diyecek-VİDEO

"HAYIR OYLARI ÖNDE"

Kılıçdaroğlu'na ayrıca referandum için anketler de soruldu. Kılıçdaroğlu hayır oylarının önde olduğunu ancak daha yüksek bir hayır sonucu beklediklerini söyledi.

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