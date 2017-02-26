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Kılıçdaroğlu'nun referandum stratejisi

Kemal Kılıçdaroğlu, referandum çalışmalarının ev ev, kapı kapı gezerek yürütülmesi gerektiğini söyledi.

26.02.2017 - 14:20
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  2. Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde, CHP eski milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri ve il başkanlarıyla bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu'nun referandum stratejisi

16 Nisan'da yapılacak referanduma ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Lideri, çalışmaların miting düzenleyerek değil, kapı kapı dolaşılarak yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun referandum stratejisi

EV EV, KAPI KAPI..

Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin nasıl tehlikeli bir maceraya sürüklendiğini anlatmalıyız. Bunun partilerle ilgisi yok. Bu memleket sorun, Türkiye sorunu. O nedenle ben bütün vatandaşlarımı göreve çağırıyorum. Bu çalışmanın miting düzenleyerek değil, ev ev, kapı kapı dolaşılıp anlatılması lazım." şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun referandum stratejisi

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