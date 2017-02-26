Kılıçdaroğlu'nun referandum stratejisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde, CHP eski milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri ve il başkanlarıyla bir araya geldi.

16 Nisan'da yapılacak referanduma ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Lideri, çalışmaların miting düzenleyerek değil, kapı kapı dolaşılarak yürütülmesi gerektiğini söyledi.

EV EV, KAPI KAPI..

Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin nasıl tehlikeli bir maceraya sürüklendiğini anlatmalıyız. Bunun partilerle ilgisi yok. Bu memleket sorun, Türkiye sorunu. O nedenle ben bütün vatandaşlarımı göreve çağırıyorum. Bu çalışmanın miting düzenleyerek değil, ev ev, kapı kapı dolaşılıp anlatılması lazım." şeklinde konuştu.