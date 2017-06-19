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Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü Alman basınında

Almanya'da yayın yapan Frankfurter Rundschau gazetesi, yürüyüşten sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçek bir muhalefet olduğunu yazdı.

19.06.2017 - 08:58
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Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü Alman basınında

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berbeoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için Ankara'dan yürümeye başladı.

Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü adı altında partililerle Maltepe Cezaevi'ne kadar yürüyecek olması Alman basınında da kendine yer buldu.

GERÇEK VE GÖRÜNEN MUHALEFET

Ülkede yayın yapan Frankfurter Rundschau gazetesinin haberinde, "Kılıçdaroğlu gerçek ve görünen muhalefetin sinyalini verdi. Türkiye'de bunun için çok uzun süre beklendi.

Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü Alman basınında

"GEÇ HAREKETE GEÇTİ AMA..."

Geç harekete geçti ama hiç harekete geçmemesinden iyidir. Hatta tarihi bir dönüm noktası bile olabilir." ifadelerine yer verildi.

YÜRÜYÜŞE DEVAM

Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünden vazgeçmemesini yazan gazete, bu duyarlılığın HDP'li vekillerin tutuklanmasında gösterilmediğini de belirtti.

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