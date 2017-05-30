Kim Kardashian kardeşini taşıyıcı anne yapacak

North ve Saint adında iki çocuğu olan Kim Kardashian'ın, üçüncü çocuk için kardeşinden herkesi şaşırtan birt istekte bulunduğu ortaya çıktı. Kim Kardashian, Andy Cohen'in sunduğu 'Watch What Happens Live TV' programında, kardeşi Khloe'ye taşıyıcı anne olması için yalvardığını açıkladı.

"BU BİR SÜREÇ"

36 yaşındaki magazin yıldızı, üçüncü çocuğa sahip olmaktan vazgeçmediğini ancak bunun olma ihtimalinin iyi görünmediğini söyledi. Kız kardeşi Khloe'ye taşıyıcı anne olması için yalvardığını belirten Kim, "Bu bir süreç. Her şeyi önümüzdeki sezonda şovumuzda göreceksiniz. Fakat bunu ben yaptırmak istemedim. Annem ve Kourtney teklif etti" ifadelerini kullandı.