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Kınalıada Korveti denizde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kınalıada Korveti Denize İndirme, İstanbul Fırkateyni İnşaa Başlangıç Töreni'nde konuşuyor.

03.07.2017 - 12:04
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Kınalıada Korveti denizde

Recep Tayyip Erdoğan, resmi programları kapsamında İstanbul Tuzla'da.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Kınalıada Korveti Denize İndirme ve İstanbul Fırkateyni İnşaa Başlangıç törenleride yaptığı konuşmada şunları söyledi;

"MİLLİ ÜRETİME DÖNMESEYDİK AMBARGOLARLA TAKILIRDIK"

Bu gemin ile denizlerdeki gücümüz daha da artacak. Bilginin çok hızlı bir şekilde yayıldığı bir yüzyılda yaşamanın sağladığı avantajları çok iyi değerlendirmek zorundayız. Teknolojik bağımsızlığın önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Tüketen değil, üreten bir üst aşamaya artık geçmemiz gerekiyor. Acil ihtiyaçları karşılayacak kadarını dışarıdan temin yoluna gitsek bile, milli imkanlara dayanmalıdır. Şayet 15 yıldır, bu yöntemi takip etmiyor olsaydık, bugün ülkemize uygulanan örtülü ambargolar sebebiyle terörle mücadelemizi de yürütemez hale gelirdik.

Kınalıada Korveti denizde

"UÇAK GEMİMİZİ DE YAPACAĞIZ"

Yaşanan sorunları çözecek, bu alanda fikri projesi olan herkesi destekleyecek bir sistemi süratle yapmalıyız. Art niyet kokan olumsuzlukların haberini alıyorum. Türkiye'nin savunma sanayii atılımlarını engellemeye yönelik tutumlara müsamaha göstermemiz söz konusu olamaz. Ülkemiz ve milletimiz için çalışan, kendisi de kazanan samimi tüm girişimcilerimiz, yanlarında bizim olduğumuzu bilmelidir. İddia sahibi olmak, imkan sahibi olmayı gerektirir. Türkiye, kardeşleri, dostları için büyük iddiaları olan bir ülkedir. Geçtiğimiz yıl bu alanda 5 milyar dolarlık üretim gücüne erişmemiz önemli olmakla birlikte henüz hedeflerin çok gerisinde olduğumuz bir gerçektir. Adımları daha hızlı atmamız gerekiyor. Askeri gemi inşası, denizaltı inşası, savunma sanayii alanında iftihar verici başarı ortaya koyduğumuz bir alandır. Tamamen milli olarak tasarlanmış Milgem projesinde yüzde 65'in üzerinde yerli katlı sağlandı. İnşallah biz uçak gemimizi de yapacağız, bunda da kararlıyız, hiçbir endişe taşımıyorum."

Kınalıada Korveti denizde

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