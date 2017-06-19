Kıraç'a sürpriz doğum günü

Sürpriz parti için, Kıraç’ın en sevilen parçalarından “Yıllar Sonra” klibindeki sarı otobüs kullanıldı. Kıraç hayranları, otobüsü, sanatçının eski-yeni fotoğrafları, albüm kapakları, şarkı sözleri ve basın haberleriyle süsledi.

SOSYAL MEDYADAN TEŞEKKÜR ETTİ

Çiftliğin giriş kapısına klipteki durağı yaptırıldı ve davetlilere Kıraç ve sarı otobüs görselli davetiyeler hazırlandı. Klibinde kullanılan otobüsü gezerken duygusal anlar yaşayan Kıraç, Twitter hesabından “Yaşamının en duygulu doğum günüydü. Emek veren herkese minnettarım. Yıllar sonra bu otobüs zamanda yolculuk gibiydi” mesajını yayınladı.