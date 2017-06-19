taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.059
USD
3,5078
EURO
3,9316
ALTIN
141,04
PETR
47,7200

Kıraç'a sürpriz doğum günü

Kıraç, yeni yaşına hayranlarının Beykoz-Ali Bahadır köyündeki çiftlikte hazırladıkları sürpriz doğum günü partisiyle girdi.

19.06.2017 - 14:51
  1. Haberler
  2. Magazin

rr

Sürpriz parti için, Kıraç’ın en sevilen parçalarından “Yıllar Sonra” klibindeki sarı otobüs kullanıldı. Kıraç hayranları, otobüsü, sanatçının eski-yeni fotoğrafları, albüm kapakları, şarkı sözleri ve basın haberleriyle süsledi.

SOSYAL MEDYADAN TEŞEKKÜR ETTİ

Çiftliğin giriş kapısına klipteki durağı yaptırıldı ve davetlilere Kıraç ve sarı otobüs görselli davetiyeler hazırlandı. Klibinde kullanılan otobüsü gezerken duygusal anlar yaşayan Kıraç, Twitter hesabından “Yaşamının en duygulu doğum günüydü. Emek veren herkese minnettarım. Yıllar sonra bu otobüs zamanda yolculuk gibiydi” mesajını yayınladı.

Kıraç'a sürpriz doğum günü

İlginizi Çekebilir
Emrah'tan duygusal Babalar Günü paylaşımı
'Aşk ve Mavi' dizisiyle ekranlara geri dönen Emrah Erdoğan, Babalar Gününu kutladı.
Birce Akalay evlendi iddiası
Güzel oyuncu Birce Akalay'ın parmağındaki alyans takipçilerini heyecanlandırdı.
Hande Yener'in yeni imajı
Ünlü popçu Hande Yener, yeni albümü için tarzını yeniledi.
Ahu Yağtu'nun yüzü gülmüyor
Oyuncu Ahu Yağtu'nun neşeli hallerinden eser kalmadı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Londra'da minibüs camiden çıkan cemaatin arasına daldı

Londra'da minibüs camiden çıkan cemaatin arasına daldı

233
İran'dan Suriye'de DEAŞ hedeflerine füze saldırısı

İran'dan Suriye'de DEAŞ hedeflerine füze saldırısı

79
Konfederasyonlar Kupası'na video hakem sistemi damga vurdu

Konfederasyonlar Kupası'na video hakem sistemi damga vurdu

56
Kırmızı fularlı teröristin anne ve babası gözaltında

Kırmızı fularlı teröristin anne ve babası gözaltında

329
ABD Suriye'de rejime ait savaş uçağını düşürdü

ABD Suriye'de rejime ait savaş uçağını düşürdü

120
Londra'da yanan 24 katlı binanın fotoğrafları paylaşıldı

Londra'da yanan 24 katlı binanın fotoğrafları paylaşıldı

30
PKK'nın Öcalan anıtı F-16'ları bekliyor

PKK'nın Öcalan anıtı F-16'ları bekliyor

123
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM