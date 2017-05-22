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Kiraz hasadında yüzde 20 artış var

Kiraz üretim merkezlerinde geçen yıla oranlar yüzde 20 artış yaşandı. Rekolte tahmini ise 60 bin ton.

22.05.2017 - 10:11
  1. Haberler
  2. Ekonomi

İzmir'de geçen yıl yaşanan sağanak yağmur ve dolu, üreticinin kabusu olmuş, ayların emeğini don vurmuştu.

Ziraat odası verilerine göre 85 bin dekarlık alanda 7 bin üretici var ve 3 milyona yakın kiraz ağacından 2 milyon 200 bini mahsül verir durumda.

Geri kalan bölümü ise halen fidan olarak kabul ediliyor, onlardan kiraz elde edilmiyor. Geçen yıl mart ve nisan aylarında, aşırı soğuk ve sonrasında yaşanan dondan kiraz zarar gördü.

YÜZDE 20'LİK ARTIŞ

İlçede toplam rekolte, 50 bin ton oldu. Bu yıl geçen iki yıldaki aşırı soğuk ve don olaylarını yaşamayan Kemalpaşalı üreticinin, hasatta yüzü güldü. Yüzde 20 oranında artış olacağını tahmin eden üreticiler, toplam 60 bin tondan fazla kiraz elde edecek.

Şimdilerde iç piyasaya yönelik ve Irak gibi ülkelere kiraz hasadı yapan üretici, bunları 2 ile 2.5 TL arasında satıyor. Ancak bu kirazlar, pazar tezgahlarına 10 TL'ye kadar çıkan fiyatlarla konuyor.

Kiraz hasadında yüzde 20 artış var


Kiraz hasadında yüzde 20 artış var

Kiraz hasadında yüzde 20 artış var

Kiraz hasadında yüzde 20 artış var

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