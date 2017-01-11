Kırgızistan borçlarını ödüyor

Maliye Bakanlığı’nın resmi verilerine göre, devlet geçen yıl 9 milyar 180 milyon 40 bin 900 som (132 milyon 92 bin 215 dolar) iç borç, 11 milyar 518 milyon 693 bin 100 som da (165 milyon 736 bin 591 dolar) dış borç geri ödemesinde bulundu.

İÇ VE DIŞ BORÇ 3 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Ülkenin iç ve dış toplam borcu 4 milyar 74 milyon 47 bin dolara çıkarken, devletin iç borç miktarı 309 milyon dolar, dış borç miktarı da 3 milyar 764 milyon 98 bin dolara ulaştı.

6 YILDA 1 MİLYAR DOLARLIK BORÇ

Kırgızistan, 2010'daki iktidar değişikliğinin ardından geçen 6 yılda 1 milyar 150 milyon dolarlık borçlanma yaptı.

Kırgızistan'ın Çin'e 1 milyar 443 milyon dolar, Rusya'ya 270 milyon dolar, Japonya'ya 265 milyon dolar, Türkiye'ye 97 milyon dolar, IMF'ye 192 milyon dolar, Asya Kalkınma Bankası'na 575 milyon dolar ve Dünya Bankası'na 635 milyon dolar borcu bulunuyor. Ülkede bütçe, geçen yılın ocak-kasım döneminde 251 milyon 961 bin 800 dolar açık verdi.