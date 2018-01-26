Kırgızistan'da Afrin duasına FETÖ eli

Asya kıtasında FETÖ'nün adeta kalesi konumundaki Kırgızistan, FETÖ konusunda aldığı tavır gibi Zeytin Dalı Harekatı konusunda da Türkiye'nin aleyhinde bir tutum sergiliyor.

Kırgızistan'da üniversite öğrencilerinin Afrin'deki Türk askerlerine dua etmesi, devlet düzeyinde yalanlandı.

DUA YALANLANDI

Anadolu Ajansı'nın 22 Ocak tarihinde Kırgızistan'dan geçtiği görüntülerde Oş Devlet Üniversitesi öğrencisi bir grup gencin, kafalarında Kırgız şapkaları ile Kuran okuyarak Allah'tan Türk ordusuna Suriye'de zafer dilediği aktarılmıştı.

Türk ve Kırgız bayrakları tutan kişilerin de bulunduğu fotoğraf karesine yalanlanma gelirken, Kırgızistan'da Müslümanlara hizmet veren Manevi İşler Başkanlığı bu etkinlikle alakaları olmadığını açıkladı. Görüntülerin çekildiği yerin de kayıtlı bir mekan olmadığı belirtildi.