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Kırgızistan'da düşen uçağın THY ile alakası yok

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Kırgızistan'da düşen Türk kargo uçağının THY ile ilgisinin olmadığını söyledi.

16.01.2017 - 10:36
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Sabah saatlerinde Hong Kong'dan Kırgısiztan'a giden bir Türk firmasına ait bir kargo uçağı iniş esnasında düştü.

İNGİLİZLERDEN THY OPERASYONU

Kargo uçağının düşmesinin ardından BBC de İngilizce Twitter sayfasından haberi THY logolu uçaklarla paylaşarak; düşen uçak sanki THY'ye aitmiş gibi göstermeye çalıştı.

Ayrıca BBC'nin ardından diğer İngiliz haber siteleri de aynı fotoğafla haberi okurlarına verdi.

Kırgızistan'da düşen uçağın THY ile alakası yok

ÜSTÜN AÇIKLAMA YAPTI

Bu gelişmelerin üzerine Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün bir açıklama yaptı. Üstün, uçağın THY ile hiçbir ilgisinin olmadığını belirtti.

Öte yandan THY, "Turkish Airlines" adlı İngilizce Twitter sayfasında konuyla ilgili bir açıklama yaparak düşen uçakla ilgilerinin olmadığını belirtti.

Kırgızistan'da düşen uçağın THY ile alakası yok

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