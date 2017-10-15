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Kırgızistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov

Kırgizistan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini Sosyal Demokrat Parti'nin adayı Ceenbekov kazandı.

15.10.2017 - 20:30
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Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu (MSK) Başkanı Nurjan Şaildabekova, cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda, Sosyal Demokrat Partinin adayı Sooronbay Ceenbekov'un kazandığını bildirdi.

SEÇMENLERİN YÜZDE 55'İ OY KULLANDI

Şaildabekova, Bişkek'te düzenlediği basın toplantısında, seçimlerin huzur içinde geçtiğini belirtti.

Ülke genelinde sandıkların yüzde 97'sinin açıldığını kaydeden Şaildabekova, "15 Ekim cumhurbaşkanlığı yarışında seçmenlerin yüzde 55,93'ü oy kullandı." dedi.

Kırgızistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov
Kırgızistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov

CEENBEKOV YÜZDE 54'LE CUMHURBAŞKANI

Seçimlerde Sooronbay Ceenbekov'un galip geldiğini ifade eden Şaildabekova, sayılan oylara göre, Ceenbekov'un yüzde 54,22 oy oranıyla 914 bin 806 seçmenin desteğini aldığını aktardı.

Şaildabekova, Cumhuriyet Partisinin Kurucu Lideri Ömürbek Babanov'un yüzde 33,47, Bütün Kırgızistan Partisi Lideri Adahan Madumarov'un yüzde 6,41, Ak Şumkar Partisinin Lideri Temir Sariyev'in yüzde 2,54 oy aldığını kaydetti.

KESİN SONUÇLAR 20 GÜN SONRA AÇIKLANACAK

Şaildabekova, seçim yasasına göre, kesin sonuçların 20 gün içinde açıklanacağını ifade etti.

Ülkedeki cumhurbaşkanı seçiminde 11 aday yarışıyordu.

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