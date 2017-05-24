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Muş'ta okula yuva kuran kırlangıçlar

Muş'ta bir ortaokulun yanındaki tren istasyonunun yıkılmasının ardından kırlangıçlar okula yuva yaptı.

24.05.2017 - 11:32
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Muş'ta bir ortaokulun öğrenci ve öğretmenleri, yaşadıkları tren istasyonunun yıkılmasıyla okulun duvarlarına ve pencere diplerine yuva yapan kırlangıçların sesleri arasında ders işliyor.

KIRLANGIÇLARA HİKAYELER YAZIYORLAR

Eralanı köyündeki tren istasyonunun yıkılmasıyla uzun yıllardır barındıkları yuvalarından olan kırlangıçlar, köydeki okulun çatı saçaklarına ve pencere oyuklarına yaptıkları yuvalarla öğrenci ile öğretmenlerin dikkatini çekiyor.

Dersliklerinin penceresinden kuş sesi eksik olmayan öğrenciler, artık kırlangıç hikayeleri yazıyor. Okul duvarında yüzlerce kırlangıç ve yuvalarını ilk defa gören vatandaşlar, fotoğraf çekip anı ölümsüzleştiriyor.

Muş'ta okula yuva kuran kırlangıçlar

"KIRLANGIÇLAR HAYATLARIMIZIN PARÇASI OLDU"

Okulda görevli Ankaralı Fen Bilgisi öğretmeni Engin Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzlerce kırlangıç ve yuvalarını okul duvarlarında ilk gördüğünde çok şaşırdığını söyledi.

Kırlangıçların 3 yıldır burada yaşadığını ifade eden Güler, şöyle konuştu: "Bu kırlangıçların nereden geldiğini araştırdık. Eski tren istasyonunda 3 yıl önce yuva yapmışlardı. İstasyonun yıkılmasıyla okulumuzu mesken tuttular. Baktığımızda yuvalarının aynı olmadığını fark ettik. Çeşitli yuvalar yaptıklarını gördük. Kırlangıçlar hayatımızın bir parçası oldu. Çocuklar kırlangıçları hikayelerine yansıtmaya başladı. Kendilerini kırlangıçların yerine koyup uçmayı hayal ediyorlar. Öğrencilerden kuşlara yuva yapıp getiren bile oldu. Ama kırlangıçlar o yuvayı kabul etmediler."

Muş'ta okula yuva kuran kırlangıçlar

"ÇALIŞKANLIKLARINI ÖRNEK ALIYORLAR"

Güler, sınıflara girmeye çalışırken sağa sola çarparak yaralanan bazı kırlangıçlara öğrencilerin yardım ettiğini anlattı. Öğrencilerin kuşlarla iç içe olmasının derslere olumlu yansıdığını ifade eden Güler, "Kuşların çalışkanlığını görüyorlar. Öğrenciler, kırlangıçların durmadan çalışmalarını kendilerine örnek alıyorlar. Biz kırlangıçlara, onlar da bize alıştı. Çevre köylerden gelen öğretmenler yuvaları gördüğünde çok şaşırıyor. Gelip fotoğraf çekip sosyal medyadan paylaşıyorlar. Çok ilgi çekici oluyor. " dedi.

Muş'ta okula yuva kuran kırlangıçlar

"DAHA FAZLA DERS ÇALIŞIYORUZ"

Eralanı Ortaokulu öğrencilerinden Yasin Kişin de kırlangıçların okulun bahçesindeki böcekleri yediğini anlattı. Kuşları çok sevdiklerini dile getiren Kişin, "Kırlangıçlara karşı bir sevgi içerisindeyiz. Derse girdiğimizde kırlangıçlar bize ilham kaynağı oluyor. Kuşlardan ilham alıp daha fazla ders çalışıyoruz. Bu kuşlar karınca gibi çok çalışıyorlar." diye konuştu.

Muş'ta okula yuva kuran kırlangıçlar

Muş'ta okula yuva kuran kırlangıçlar

Muş'ta okula yuva kuran kırlangıçlar

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