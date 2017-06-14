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Kırmızı fularlı teröristin annesi terörü övüyor

Terörist Ayşe Deniz Karacagil'in Kobani'ye giden annesi Nuray Erçağan, kızının ölüsü üzerinden siyaset yapmaya devam ediyor.

14.06.2017 - 15:53
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Kırmızı fularlı teröristin annesi terörü övüyor

İki hafta önce Suriye'de öldürülen terörist kızının cenazesi için Kobani'ye giden Nuray Erçağan, "Onun dik duruşunu kirletemezler. Onun gülüşü yeter." dedi.

"TÜRKİYE DEVLETİNE KARŞI MÜCADELE ETTİ"

Erçağan, "Ben Deniz'in annesi Nuray'ım. Irak'ta Destan Koçer, Suriye'de Destan Temmuz'un annesiyim. O Gezi sürecinde benim canım cananım, sonra yoldaşım oldu. Rojava ile Türkiye arasına dikenli teller çeken, hendekler kazan, suyunu kesen Türkiye devletine karşı mücadele eden Ayşe Deniz'in, Destan Temmuz'un annesiyim." sözleriyle terör örgütlerine olan desteğini dile getirdi.

Erçağan daha önce yaptığı açıklamada da, "Onun direnişini kesinlikle ben devam ettireceğim." demişti.

Kırmızı fularlı teröristin annesi terörü övüyor

Kırmızı fularlı teröristin annesi terörü övüyor

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