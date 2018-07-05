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Kırşehir'de flamingoların sabah yürüyüşü

Mucur ilçesindeki Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nde flamingolar ile telli turnalar güzel görüntüler oluşmasına neden oluyor.

AA | 05.07.2018 - 21:35..
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Yaz aylarında yağışların azalması ve buharlaşmanın etkisiyle su oranı yüzde 30 seviyelerine kadar düşmesine rağmen gölde konaklamaya devam eden binlerce flamingo, ördek, angıt, martı ve diğer yerli kuşlar, ziyaretçilere güzel manzaralar sunuyor.

Kırşehir'de flamingoların sabah yürüyüşü

FLAMİNGOLARDAN GÖRSEL ŞÖLEN

Gruplar halinde geldikleri gölde konakladıktan sonra yollarına devam eden turnalardan kalan bir kaç kuş da yöre halkının "allı turna" diye adlandırdığı flamingoların arasında ayrı bir güzellik meydana getiriyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla sıralı halde adeta sabah yürüyüşü yapan flamingolar da doğaseverlerin beğenisini topluyor.

Kırşehir'de flamingoların sabah yürüyüşü

Kırşehir'de flamingoların sabah yürüyüşü

Kırşehir'de flamingoların sabah yürüyüşü

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