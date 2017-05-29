Kirsten Dunst kırmızı halıda ağladı

Bu yıl 70'inci yaşını kutlayan Cannes Film Festivali'nin unutulmaz anlarından birine de ünlü oyuncu Kirsten Dunst damgasını vurdu.

AĞLAMAYA BAŞLADI

Başrollerini Elle Fanning, Nicole Kidman ve Colin Farrell ile paylaştığı The Beguiled adlı filmin gösterimi öncesi kırmızı halıya çıkan Dunst, bir anda hüngür hüngür ağlamaya başladı.

Bugüne kadar Cannes'da dahil birçok festivalde ödül kazanan ve birçok ödüle da aday gösterilen tecrübeli oyuncunun neden gözyaşı döktüğü de bir süre sonra ortaya çıktı.

YOĞUN İLGİ AĞLATTI

Dunst'ın kırmızı halıya adım atar atmaz çevrelerinde toplanan fotoğrafçı ordusu ve hayranların sevgi gösterilerinin yol açtığı o coşkulu ortamda duygularına bir türlü hakim olamadığı için yani mutluluktan ve heyecandan ağladığı ortaya çıktı.