Kissinger: Ukrayna NATO'ya dahil edilmemeli

Kissinger, ABD Senatosu'nun Savunma Komitesi oturumunda, "Rusya için Ukrayna tarihsel bir anlam ifade ediyor. Yaklaşık 400 yıl boyunca topraklarının bir parçasıydı. Popüler olmayan bir görüşü dile getireceğim, Ukrayna'yı NATO'ya dahil etmek akıllı bir iş değil ama Rusya'nın uydusu olmasına da izin vermek mümkün değil" ifadelerini kullandı.

EKONOMİK VE ASKERİ BAĞIMSIZLIK ÖNERİSİ

Eski bakan, en doğru seçeneğin, Ukrayna'nın askeri ve ekonomik anlamda bağımsız olması ve önceliklerle ilgili tüm sorunlarını bağımsız çözmesi olduğunu dile getirdi.