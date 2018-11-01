Kitabevi imece usulüyle taşıdı

İngiltere'de solcu bireylerin işlettiği OctoberBooks adlı kitapçı, kira artışı yüzünden 150 metre ilerideki dükkana taşınmak zorunda kaldı. Kâr amacı gütmeyen kitabevi October Books’a yeni yerlerine taşınmak için 250 gönüllüden destek geldi.

2 binden fazla kitap imece usulüyle insan zinciri oluşturularak taşındı.

150 METRELİK İNSAN ZİNCİRİ

Bağış ve kredilerle toparlanan para ile yeni yerinen taşınan October Books gönüllüler aracılığıyla taşındı. Pazar günü bir araya gelen yüzlerce gönüllüllü, 150 metrelik bir insan zinciri oluşturarak kitabevinin taşınmasına yardımcı oldu.



