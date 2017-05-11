Kitabı Deniz Seki'den önce çıkacak

Tutukluluğu 5 Haziran'da sona erecek olan Deniz Seki'yi şimdilerde başka bir heyecan daha sardı. Ünlü sanatçının kitabı, serbset kalacağı günden, 20 gün önce piyasaya çıkacak.

İKİNCİ KİTABI; "MUTLULUĞA SÖZ VERDİM"

Deniz Seki'nin 'Mutluluğa Söz Verdim' adlı ikinci kitabı, İnkılâp Kitabevi logosuyla Mayıs 15'te tüm kitabevlerinde görücüye çıkacak. Hapishane sürecinde ilk olarak Deniz'in Dibi adlı kitabıyla sevenlerine ulaşan Seki, bu kitapta yaşadığı karanlık süreci, zorlu günleri ve gizlice döktüğü gözyaşlarını kaleme almıştı.