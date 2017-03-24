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Kitap görünümlü kütüphanede sona gelindi

Artvin Çoruh Üniversitesi bünyesinde inşa edilen kitap görünümlü kütüphane mayıs ayı içerisinde hizmete girecek.

24.03.2017 - 13:03
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) Şehir yerleşkesinde inşa edilen kitap görünümlü kütüphane, görenlerin ilgisini çekiyor. Masa üzerindeki asimetrik üç kitap görünümündeki kütüphanenin giriş kısmında ise dağınık kalem figürleri yer alıyor.

Artvin Çoruh üniversitesi Rektörü Fahrettin Tilki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapımına geçen yıl başlanan kütüphanenin mayıs ayı içinde bitirilerek hizmete açılacağını bildirdi.

Kitap görünümlü kütüphanede sona gelindi

4 BİN 400 METREKARE

Kitap görünümüne sahip kütüphanenin 4 bin 400 metrekarelik alan üzerine inşa edildiğini ve 6 kattan oluştuğunu aktaran Tilki, "Kütüphanenin maliyeti yaklaşık 12 milyon lira. Bunun da 2 milyon lirası Ali Nihat Gökyiğit Vakfı tarafından karşılanmıştır. Kütüphanemizin içerisinde çok amaçlı konferans salonumuzda mevcut." dedi.

ENGELLİ DOSTU

Tilki, özel bir dizaynla bütün engellilerin yararlanabileceği tarzda bir kütüphane inşa edildiğini kaydetti.

Kitap görünümlü kütüphanede sona gelindi

Kütüphanenin, dışarıdan bakıldığında ne olduğunu anlatan bir tasarıma sahip olduğunu kaydeden Rektör Tilki, Türkiye'de kitap görünümlü tasarlanan bir kütüphane binası olmadığını belirtti.

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