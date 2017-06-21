Kıvanç Kasabalı saç ektiriyor

Sedef Avcı'yla mutlu giden evliliğiyle dikkat çeken Kıvanç Kasabalı, gür saçlarıyla bilinir.

SAÇLAR ÇIKMAYA BAŞLADI

Yakışıklı oyuncunun eşinin paylaştığı son fotoğraf aslında ünlü oyuncunun saçlarının protez olduğunu ortaya çıkardı. Bir süredir kafasında şapkayla dolaşan oyuncu ektirdiği saçlar uzamaya başlayınca şapkasını çıkardı ve bu durum da Kasabalı'nın da birçok ünlü isim gibi saç ektirdiği gerçeğini gündeme getirdi.

Can adında bir oğlu olan Kıvanç Kasabalı, son olarak Bodrum Masalı'nda Nejat karakterini canlandırmıştı.