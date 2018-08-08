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Kıvanç Tatlıtuğ av botu aldı

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, tatilini balık tutarak geçiriyor.

Haber Merkezi | 08.08.2018 - 07:42..
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Yaz aylarında Göcek, Bodrum ve Marmaris’e demirlediği teknesinde olan Kıvanç Tatlıtuğ, balık tutkusu için kendisine bir de zodyak bot aldı.

Zıpkın, ağ ve oltalarla doldurduğu ve tatilde balık avına çıktığı zodyak teknesini yenileyen Tatlıtuğ’un bu tekne için yaklaşık 300 bin lira ödediği öğrenildi.

Kıvanç Tatlıtuğ av botu aldı

MALZEMELERİNİ ALIP GİTTİ

Önceki gün Yalıkavak Marina’dan av malzemeleri aldıktan sonra ayrılırken görüntülenen oyuncu görüntülendiğini fark edince hızını arttırdı.

Nortstar bot: 23.500 euro (yaklaşık 143 bin TL)

Mercury motor (2 adet): 20.600 dolar (108 bin TL)

Navigasyon donanımıyla fiyat yaklaşık 300 bini buluyor.

Kıvanç Tatlıtuğ av botu aldı

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