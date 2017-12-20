Kıvılcım Ural: 16 yaşımdayken Kaan Tangöze ile birlikte oldum

Kaan Tangöze, Kıvılcım Ural'a aşık olunca 2 çocuğunun annesi Seçkin Piriler'den 2016'da boşanmıştı. Seçkin Piriler'in, 7 yaşındaki oğlu Hakan'ı "Artık dayanamıyorum" diyerek evden kovduğu, Kaan'ın oğlunu alıp İstanbul'da bir otele yerleştiği iddiası var. Dün Kıvılcım Ural, Instagram'da "Doğurmakla ana olunmuyor. O çocukları annelerinden çok ben düşünüyorum" diye yazdı. Seçkin Piriler de Kıvılcım Ural'a dava açtı.

Bugün, Duymayan Kalmasın adlı magazin programına katılan Kıvılcım Ural şunları söyledi:

"DERT ORTAĞIYIZ"

"Biz 2,5 yıldır birlikteyiz. 6 yıllık bir ilişkimiz hiç olmadı. Ben insanları korumak için sustum. Özel hayatımı deşifre etmek istemiyorum. Biz Kaan ile dert ortağıyız.

"15 YAŞIMDA HAYATIMA GİRDİ"

Kaan, benim daha 15 yaşındayken hayatıma giren ilk erkek. Ben 16 yaşındayken Kaan ile birlikte oldum. Bu kadın şu an bir sorun yaşıyor. Ne kendimi aklamak istiyorum ne de tartışmak... Ben kimseyi ağlatmak için bir şey yapmadım. Biz Kaan ile ayrı değiliz. Çocuklarıyla birlikte olabilmek için o otelde kaldı.

Kaan'ın otelde kalmasının bizim ilişkimizle bir alakası yok. Kaan çocuklarıyla birlikte olacağı zaman ben o evden gitmek zorundayım. Çocuklar geleceği zaman ben bütün eşyalarımı toparlıyorum. Annelerinin kararlarına saygı duyuyorum. Çocuklar gittikten sonra tekrar birlikte yaşadığımız eve dönüyorum.

"SUSTUM ÇÜNKÜ..."

Seçkin'e attığım mesajların arkasındayım. Kaan çok iyi bir baba ve çok iyi bir insan. Ben yuva yıkan bir kadın değilim. İnsanlara neden bir şeyleri anlatmak zorunda kalıyorum. Hayat her zaman sizin matematiğinizle ilerlemiyor ki... Bunların hiçbirini ben planlamadım. Keşke bu kadar çok tek taraflı düşünmeseydiniz... İşte bu yüzen sustum.

Sonra tesadüfen karşılaştık. Ben müzisyenim, konserlerine dahi gitmedim. İzmir'den İstanbul'a gelmem gerekiyordu. Hayatımı değiştirmem gerekiyordu. Yaşım küçük olduğu için yapamadım. Kaçtım. Onun hayatından birden bire çıktım. Numaralarımı dahi değiştirdim. Evlendiğini duyunca sevindim.

"KİMSE ÜZÜLSÜN İSTEMEM"

Ben bilerek kimseyi üzmeye çalışmıyorum. Seçkin'in çocuğunu evden kovduğunu Kaan söyledi. Kendi aralarında bu kavgaları sürekli yaşıyorlar zaten. Ben hep Seçkin ile konuşmak istedim. Aynı şey benim başıma gelse karşı tarafla konuşmak isterim. Sürekli beni yargılıyor. Ben Kaan'a sonuna kadar inanıyorum. Kaan ile ilişkimizde sorun yok. Seçkin'in üzülüp ağladığını duyduğum için canlı yayına çıktım.

"KAAN HEBA OLUYOR"

Kaan her zaman çocuklarıyla ilgilensin. Seçkin'e mesaj attım: 'İnternetten, ordan burdan sana benim ağzımdan bir şeyler geliyor. Onlara inandığını da biliyorum. Senin çocuğunla birlikte kurduğun hayattan, Kaan ile birlikte yaptığın bu güzellikten ben rahatsızlık duymuyorum. Eğer duysaydım çok farklı şeyler yaşardık. Lütfen kendine gel' dedim. Kaan yanımda heba oluyor. Ona üzülüyorum.

Kaan bu kadar güzel şeyler yaparken bu kadın neden böyle şeyler yapıyor? Ders almasını istedim. 'Ayrılmalarına ben neden oldum' diyemem. Çünkü buna ben sebep olmadım. Kaan çocuklarıyla ne kadar zaman geçiriyorsa o kadar mutlu.

"MUTLUYUM"

Kaan ile mutluyum. Kimseye inat için de beraber değiliz. Bana 'Evlenmeyi düşünür müsünüz?' dediler. 'Tabii ki düşünürüz neden düşünmeyelim' dedim. Ertesi gün 'Evleniyorlar' haberleri çıktı. Hamile kalmaya çalıştığım haberleri belden aşağı vurmak. Çok ayıp. Bunun çabasına düşsem başarılı olurdum. Sağlık problemim yok. Ben bunların peşinde olsam çok farklı olurdu.

"ÇOCUĞUM OLSUN İSTERİM"

Elbette bir çocuk sahibi olmak isterim. Ama önceliğimiz bu değil. İlişki evliliğe, çocuğa gider mi bu hiç belli olmaz. Hiçbir şeyin garantisi yok. Aralarında problem çıkmasın diye dengeyi koruyup kolluyorum. Ben o çocuklarla tabii ki görüşmek isterim. Anneleri bunu istemediği için saygı duyuyor ve görüşmüyorum.

Seçkin ile çocuğu arasındaki problem bahsedilen kadar küçük değil. Çok kızdım ve Instagram'da o mesajı paylaştım. Çok kızdım bu kadar basit!

"EROTİK MESAJLAR ATTI"

Kaan ile Bodrum tatilindeyken, Seçkin'in Kaan'a gönderdiği çok erotik bir mesaj vardı. Ben de Seçkin'in o dönem birlikte olduğu çocuğa mesaj attım. Ona dedim ki, 'Kız arkadaşın hayatımdaki insana mesaj attı. O mesaj da budur. Lütfen... ' Bu kadar."