Kız arkadaşına ve annesine tecavüz etti

Beşiktaş'la Şampiyonlar Ligi'nde müthiş bir çıkış yakalayan Cenk Tosun'a UEFA da özel ilgi gösteriyor.

Uzun ve sağlıklı bir yaşama sahip olmanın kuralları eskilerden geldi.

Dünyanın en güçlü 100 kadın listesinde Güler Sabancı da yer alıyor.

1 Şemdinli'de 8 şehit Hakkari'nin Şemdinli İlçesinde teröristlerle girilen çatışma sonucu 8 şehit olduğu bildirildi.

2 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Edip Uğur yorumu Balıkesir'deki görevinden istifa eden Edip Uğur'un tehdit iddiasını değerlendiren Erdoğan, "Bu konuda bize ulaşan bilgi yok" dedi.

3 İngiliz Parlamentosu'nda konuşan FETÖ'cülere protesto "15 Temmuz'dan beri Türkiye'nin hep yanındayız" diyen İngiltere'nin parlamentosunda konuşan FETÖ'cüler, protesto şoku yaşadı.

4 Meral Akşener'e NED destekli başdanışman İYİ Parti'nin kurucusu Meral Akşener'e başdanışman olan Selda Tandoğan'ın NED tarafından 700 bin dolarlık bir destek aldığı belirtildi.

5 Avukat Kudbettin Kaya'ya suikast anı Bakırköy'de bir restoranda düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden avukat Kudbettin Kaya'nın suikastine ait görüntüler çıktı.

6 Jennifer Lopez nasıl aşık olduğunu anlattı Dokuz aydır birlikte olan Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez, Vanity Fair dergisine ilişkileri hakkında samimi açıklamalarda bulundu.