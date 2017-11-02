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Kız arkadaşına ve annesine tecavüz etti

İngiltere'de önce kız arkadaşına sonra da kendi annesine tecavüz eden bir adam 15 yıl hapse mahkum edildi.

02.11.2017 - 10:29
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Kız arkadaşına ve annesine tecavüz etti

İngiltere’nin Liverpool kentinde yaşanan olayda, suçunu itiraf eden 29 yaşındaki adam, 'daha önce kız arkadaşına tecavüz etmekle suçlandığı için yaşadığı stresin, annesine tecavüz etmeye zorladığını' iddia etti.

KEFALETLE SERBEST KALMIŞTI

İlk tecavüz soruşturmasından bir süre önce kefaletle serbest bırakılan genç adamın, uyuşturucunun etkisiyle annesine saldırdığı ifade edildi.

Hakimin 15 yıl cezayı açılamasının ardından, oturduğu cam kafesin duvarına yumruk atan adam, eski kız arkadaşına küfürler yağdırmaya başladı. Onu sakinleştirmek için 3 gardiyan güç kullanmak zorunda kaldı.

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