KKTC Başbakanı Özgürgün eşinden boşandı

KKTC Başbakan Hüseyin Özgürgün, Lefkoşa Aile Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşma sonrasında ayrı yaşadığı eşi Dilek Özgürgün’den resmen boşanmış oldu.

ESKİ EŞİNE 250 BİN STERLİN ÖDEYECEK

Boşanma süreci Türkiye medyasında ve siyaset sahnesinde çokça tartışılan KKTC Başbakan Hüseyin Özgürgün, boşandığı eski eşine, evlilik birlikteliği süresince edinmiş oldukları gayrimenkuller karşılığı 250 bin İngiliz Sterlini ödemeyi kabul ederek anlaşmalı boşandı.

SEVGİLİSİ HAMİLE

Geçtiğimiz ay Hüseyin Özgürgün'ün, merhum sanatçı Kenan Pars’ın manken ve oyuncu torunu İnci Pars ile aşk yaşadığı ve sevgilisinin hamile kaldığı iddia edilmişti.