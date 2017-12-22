taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.099
USD
3,8149
EURO
4,5238
ALTIN
156,38
PETR
65,0200

KKTC Başbakanı Özgürgün eşinden boşandı

KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, 3 yıl önce Ankara’da evlendiği avukat Dilek Özgürgün'e boşanma davası açmıştı. Dava bugün sonuçlandı.

İHA | 22.12.2017 - 20:37..
  1. Haberler
  2. Magazin
KKTC Başbakanı Özgürgün eşinden boşandı

KKTC Başbakan Hüseyin Özgürgün, Lefkoşa Aile Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşma sonrasında ayrı yaşadığı eşi Dilek Özgürgün’den resmen boşanmış oldu.

ESKİ EŞİNE 250 BİN STERLİN ÖDEYECEK

Boşanma süreci Türkiye medyasında ve siyaset sahnesinde çokça tartışılan KKTC Başbakan Hüseyin Özgürgün, boşandığı eski eşine, evlilik birlikteliği süresince edinmiş oldukları gayrimenkuller karşılığı 250 bin İngiliz Sterlini ödemeyi kabul ederek anlaşmalı boşandı.

KKTC Başbakanı Özgürgün eşinden boşandı

SEVGİLİSİ HAMİLE

Geçtiğimiz ay Hüseyin Özgürgün'ün, merhum sanatçı Kenan Pars’ın manken ve oyuncu torunu İnci Pars ile aşk yaşadığı ve sevgilisinin hamile kaldığı iddia edilmişti.

KKTC Başbakanı Özgürgün eşinden boşandı

KKTC Başbakanı Özgürgün eşinden boşandı

İlginizi Çekebilir
Rihanna yüzüğünü sakladı
Ünlü şarkıcı Rihanna daracık mini elbisesiyle aracından indi ve fotoğrafçıları görünce parmağındaki yüzüğü sakladı...
Volkan Babacan nişanlandı
İstanbul Başakşehir’in kalecisi Volkan Babacan, spiker Hilal Özdemir ile nişanlandı.
Özge Ulusoy yeni yıldan 'aşk ve bebek' bekliyor
Güzel manken Özge Ulusoy, 2018'den beklentilerini sıralarken "Anne olmak istiyorum." dedi.
Prens Harry ve Markle nişan fotoğraflarını paylaştı
Kensington Sarayı, Prens Harry ve Meghan Markle'ın nişan fotoğraflarını basına sundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'den Ukrayna'ya anti-tank füzeleri

ABD'den Ukrayna'ya anti-tank füzeleri

37
Beşiktaş transfer dersi vermeye devam ediyor

Beşiktaş transfer dersi vermeye devam ediyor

82
Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde PKK'nın peşinde

Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde PKK'nın peşinde

57
FETÖ sanığı trafik kazasında öldü

FETÖ sanığı trafik kazasında öldü

108
Beşiktaş Vida'ya formayı giydirdi

Beşiktaş Vida'ya formayı giydirdi

69
2018 yılı bütçesi kabul edildi

2018 yılı bütçesi kabul edildi

69
Ahmet Han: Araplar Osmanlı'yı arkadan vurdu

Ahmet Han: Araplar Osmanlı'yı arkadan vurdu

227
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM